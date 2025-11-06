Ufficiale

Conte sorride, Milinkovic-Savic non va in Nazionale! L'azzurro non convocato dalla Serbia

di Francesco Carbone

Il commissario tecnico della nazionale serba, Veljko Paunovic, ha ufficializzato la lista dei convocati per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Inghilterra e Lettonia. Tra i nomi esclusi figura il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic.

Una notizia positiva per Antonio Conte, che potrà così contare sull’ex estremo difensore del Torino durante la sosta per le nazionali.