Ufficiale Conte vince il premio Scopigno-Pulici: "Gratificazione importante per la mia carriera"

Antonio Conte e Enzo Maresca premiati al CONI: i migliori allenatori della stagione 2024/25. Nel Salone d’Onore del CONI si è svolta la cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione 2024/2025. Il riconoscimento come Miglior allenatore della Serie A è andato ad Antonio Conte, tecnico del Napoli.

Assente per motivi professionali, Conte ha voluto ringraziare la giuria con un videomessaggio: "Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la giuria per questo premio prestigioso. È un peccato non essere lì, ma si lavora tanto non solo per vincere e queste sono gratificazioni importanti per la carriera. Sarebbe stato bello essere con voi, sarà per la prossima volta. Grazie veramente di cuore". Lo riporta Tuttomercatoweb.