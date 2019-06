Coppa America, stasera in campo la Colombia di James e Duvan ma senza Ospina

Scenderà in campo stasera alle 21 la Colombia di James Rodriguez, obiettivo numero uno del mercato del Napoli, in coppa America. Nella selezione, in cui figura anche l’ex azzurro Duvan Zapata (a cui il Napoli sta pensando nuovamente per rinforzare l’attacco), non ci sarà il portiere azzurro David Ospina che ha lasciato la Copa America, momentaneamente, a causa della malattia di suo padre che l'aveva già riportato in Colombia anticipatamente rispetto alla fine del campionato col Napoli.

LA CLASSIFICA - Con due vittorie su due, la Colombia può affrontare il Paraguay, secondo con due punti, sicuro della qualificazione. Pericolosa, invece, la sfida dell’Argentina che allo stesso orario affronterà il Qatar. Gli argentini hanno un solo punto e devono vincere e sperare nella vittoria colombiana sul Paraguay per superare il turno, oppure rientrare tra le migliori terze.