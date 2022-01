Coppa d'Africa, il Camerun è già agli ottavi: poker all’Etiopia, 90' in campo per Anguissa

Netto successo del Camerun nella seconda giornata del Gruppo A di Coppa d'Africa. I "Leoni indomabili", padroni di casa, travolgono l'Etiopia con un perentorio 4-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato Hotessa dopo quattro minuti. Toko Ekambi all'8' pareggia i conti, nella ripresa la selezione di Toni Conçeiçao si scatena segnando due volte con Aboubakar, che sale già a 4 gol nel torneo, e infine ancora con Toko Ekambi. Da segnalare la presenza del veronese Hongla (ammonito) e il napoletano Zambo Anguissa: i due centrocampisti sono rimasti in campo per tutti e 90 i minuti. Camerun che sale a 6 punti e stacca con un turno d'anticipo il biglietto per gli ottavi di finale. Etiopia che resta a zero.