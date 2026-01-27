Coppa Italia, ai quarti Napoli-Como ma non solo: il tabellone completo con date e orari
Con il successo del Como sul campo della Fiorentina si chiude ufficialmente il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia e prende forma il tabellone dei quarti. La squadra di Fabregas passa 3-1 in rimonta al Franchi e si guadagna la sfida sul campo del Napoli nel prossimo turno. Negli altri incroci dei quarti di finale, il programma si aprirà con Inter-Torino, seguito dal big match tra Atalanta e Juventus. A completare il quadro, nella settimana successiva, sarà la sfida tra Bologna e Lazio.
I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Inter-Venezia 5-1
Bologna-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-0
Roma-Torino 2-3
Fiorentina-Como 1-3
Il tabellone dei quarti è quindi così delineato:
Parte sinistra: Bologna-Lazio (11 febbraio 2026, ore 21:00) e Atalanta-Juventus (5 febbraio 2026, ore 21:00)
Parte destra: Inter-Torino (4 febbraio 2026, ore 21:00) e Napoli-Como (10 febbraio 2026, ore 21:00)
