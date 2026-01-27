Ufficiale Coppa Italia, ai quarti Napoli-Como ma non solo: il tabellone completo con date e orari

vedi letture

Con il successo del Como sul campo della Fiorentina si chiude ufficialmente il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia e prende forma il tabellone dei quarti. La squadra di Fabregas passa 3-1 in rimonta al Franchi e si guadagna la sfida sul campo del Napoli nel prossimo turno. Negli altri incroci dei quarti di finale, il programma si aprirà con Inter-Torino, seguito dal big match tra Atalanta e Juventus. A completare il quadro, nella settimana successiva, sarà la sfida tra Bologna e Lazio.

I risultati degli ottavi di finale di Coppa Italia

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa 4-0

Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)

Inter-Venezia 5-1

Bologna-Parma 2-1

Lazio-Milan 1-0

Roma-Torino 2-3

Fiorentina-Como 1-3

Il tabellone dei quarti è quindi così delineato:

Parte sinistra: Bologna-Lazio (11 febbraio 2026, ore 21:00) e Atalanta-Juventus (5 febbraio 2026, ore 21:00)

Parte destra: Inter-Torino (4 febbraio 2026, ore 21:00) e Napoli-Como (10 febbraio 2026, ore 21:00)