Napoli-Lecce, le ultime di formazione Sky: tornano Meret e almeno un big

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Alle ore 18 il Napoli ospita il Lecce allo stadio Maradona per l'anticipo della 28ª giornata di Serie A. Le ultime indicazioni sulle formazioni arrivano da Sky Sport, che anticipa le possibili scelte di Antonio Conte ed Eusebio di Francesco in vista della sfida.

Napoli: Anguissa verso il rientro dal primo minuto

Per Antonio Conte non arrivano solo cattive notizie. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di Antonio Vergara, fermato da un infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese. In compenso il tecnico ritrova due elementi importanti. A centrocampo dovrebbe tornare titolare André-Frank Zambo Anguissa, mentre Scott McTominay è candidato a partire dalla panchina. Tra i pali resta favorito Alex Meret su Vanja Milinkovic-Savic. In difesa, invece, Juan Jesus non è al meglio e potrebbe lasciare spazio a Sam Beukema.

Lecce: Gandelman prova a stringere i denti

Sul fronte US Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco spera di recuperare Omri Gandelman. Nonostante i problemi al ginocchio, il centrocampista dovrebbe partire titolare. Se però l’israeliano non dovesse farcela, è pronto Mohamed Ngom a prenderne il posto. In attacco, invece, il riferimento centrale sarà Nikola Stulić, con Lameck Banda sulla fascia sinistra e Santiago Pierotti sulla destra.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco