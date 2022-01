Coppa Italia, Ayroldi arbitra Napoli-Fiorentina: ignorò un rigore col Verona

Giovedì il Napoli sarà impegnato in Coppa Italia contro la Fiorentina nella sfida secca, al Maradona, valevole per gli ottavi di finale. Sono state rese note le designazioni arbitrali per il turno e a Fuorigrotta ci sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (che negò un rigore su Osimhen in Napoli-Verona). Con lui Rocca e Monte come assistenti, Fourneau il quarto uomo. Al VAR Dionisi, coadiuvato da Paganessi.