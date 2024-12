Ufficiale Coppa Italia, Fiorentina-Empoli non sarà rinviata: il comunicato dei viola

vedi letture

La partita di Coppa Italia di mercoledì sera tra Fiorentina ed Empoli si giocherà e non sarà fatta pervenire alcuna richiesta di rinvio nel corso dell'odierno consiglio straordinario di Lega Serie A. Arriva in tal senso anche la conferma diretta dai canali ufficiali della Fiorentina.

Ecco quanto si legge nella nota ufficiale diramata dal club toscano: "ACF Fiorentina informa che , viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochoamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l'Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore".