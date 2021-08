Coppa Italia, il Genoa soffre ma vince in rimonta: 3-2 al Perugia

Il Genoa soffre, va sotto e poi rimonta passando infine il primo turno di Coppa Italia. La squadra ligure inizia malissimo contro il Perugia, club neopromosso in Serie B, che nei primi dieci minuti va avanti di due reti grazie ai neo acquisti Carretta e Lisi. Al 26° però i rossoblù accorciano grazie a un calcio di rigore conquistato e realizzato dal capitano Criscito. Al 39° arriva l’espulsione per gli ospiti, Rosso a Curado che stende Bianchi, e due minuti dopo arriva il pari con Hernani da posizione defilata. Il gol vittoria arriva però solo a due minuti dal termine quando il neo entrato Kallon batte Chichizola con un tiro da posizione quasi impossibile che finisce nel sette. Ora per il Genoa affronterà la vincente fra Reggina e Salernitana.