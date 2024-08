Coppa Italia, il Pisa asfalta il Frosinone allo Stirpe: nei 16esimi sfiderà il Cesena

I toscani affronteranno il Cesena ai sedicesimi della competizione e successivamente, qualora dovessero andare avanti, l'Atalanta.

Grandissima prestazione da parte del Pisa sul campo del Frosinone nei 32esimi di Coppa Italia. La squadra di Filippo Inzaghi ha vinto 3-0 al Benito Stirpe grazie ai gol di Tramoni al 28', Bonfanti al 44' e Arena all'89'. Un match che non è mai stato in discussione e che potrebbe far preoccupare un po' Vivarini a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie B.

