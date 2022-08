Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Modena-Sassuolo: Raspadori titolare

C'è l'uomo mercato Raspadori nell'undici titolare scelto da Raspadori per il derby contro il Modena di Coppa Italia

C'è l'uomo mercato Raspadori nell'undici titolare scelto da Raspadori per il derby contro il Modena di Coppa Italia. Al suo fianco ci saranno Berardi e Thorstvedt con Ceide che sarà la punta centrale. In mezzo al campo Frattesi con Henrique, mentre dietro Ayhan affiancherà Ferrari. Il Modena risponde con i nuovi Falcinelli e Diaw in attacco supportati da Mosti. In difesa Cittadini al fianco di Pergreffi con Azzi terzino mancino di spinta. Panada sarà il regista. Questa la formazione ufficiale:

Modena (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Azzi; Gargiulo, Panada, Magnino; Mosti; Falcinelli, Diaw. Allenatore: Tesser

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique; Thorstvedt, Berardi, Raspadori; Ceide. Allenatore: Dionisi