Coppa Italia, le quote di bookmakers: Napoli strafavorito con lo Spezia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Il derby che sta infiammando il campionato si trasferisce domani in Coppa Italia, con le due squadre di fronte per il turno secco dei quarti. Le recenti difficoltà del Milan inducono gli analisti Snai a disegnare un pronostico a tinte nerazzurre: il segno '1' è offerto a 2,05, il '2' dei rossoneri a 3,35. La 'X' al 90' è un'opzione da 3,65. Sensibile il gap anche nella giocata sul passaggio del turno, con l'Inter a 1,60 e il Milan a 3,35. Lukaku e Ibrahimovic i bomber più probabili: favorito di poco l'interista, il cui gol vale 2,25 (Ibra a 2,50). Mercoledì a Bergamo tornano a incrociare il cammino in Coppa Italia, Atalanta e Lazio, a meno di due anni dalla finale vinta dai biancocelesti nell'edizione 2018/19. Il successo dell'Atalanta vale 1,90, il pareggio al 90' è a 4,00, la vittoria della Lazio è a quota 3,65. L'Over è quindi piuttosto basso: 1,50, così come il Goal, 1,47. Sulla carta è prevedibile l'esito degli ultimi due quarti: mercoledì, un Juventus-Spal decisamente da '1', dato a 1,19. Il blitz degli emiliani, attualmente quarti in Serie B, vale 15 volte la posta. Molto difficile anche un pareggio al 90', dato a 6,75. Giovedì toccherà al Napoli, che riceve per la seconda volta in stagione lo Spezia, dopo il rovescio interno (1-2) dello scorso 6 gennaio. La squadra di Italiano, reduce in Coppa dal 4-2 inflitto nei supplementari alla Roma (poi tramutato in un 3-0 a tavolino, sempre per i liguri), merita considerazione, ma il pronostico non può che orientarsi sul Napoli, il cui successo è in quota a 1,30. Un'altra impresa dei liguri vale 8,75, la 'X' si gioca a 5,50. (ANSA).