Coppa Italia, lo Spezia batte 3-1 il Pordenone: subito a segno l’ex Napoli Folorunsho

Buona la prima per Thiago Motta sulla panchina dello Spezia, che batte a Lignano Sabbiadoro il Pordenone e passa il turno in Coppa Italia, regalandosi la vincente tra Parma e Lecce al prossimo turno. Subito in campo con tanti nuovi acquisti, lo Spezia passa in vantaggio nel finale di primo tempo grazie ad un bel colpo di testa di Martin Erlic, che impatta bene il pallone e lo spedisce all’angolino lasciando immobile il portiere Perisan. Perisan che resta immobile anche qualche minuto dopo, quando il neo acquisto spezzino Dimitris Nikolaou spara all’incrocio dei pali con il mancino, non lasciando scampo al portiere del Pordenone.

Nella ripresa la squadra di Massimo Paci rientra bene in campo e accorcia subito le distanze dal dischetto con l’ex Napoli Folorunsho, che si guadagna un calcio di rigore per fallo di Hristov e realizza spiazzando Zoet. Dopo il gol del 2-1 i friulani cercano il gol del pareggio, ma nel finale di gara è lo Spezia a trovare la via della rete con Ebrima Colley, anche lui neo acquisto, che dal dischetto batte Perisan e fissa il risultato sul 3-1.