Foto Coppa Italia, oggi il Napoli conoscerà l'avversario ai sedicesimi: il tabellone

Il match valido per i sedicesimi sarà disputato ancora al Maradona il 25 settembre.

Il Napoli batte il Modena 4-3 al Maradona dopo il calci di rigore e si qualifica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Al prossimo turno gli azzurri di Antonio Conte dovranno vedersela contro la vincente di Parma-Palermo, in campo oggi alle 18.30.

Il match valido per i sedicesimi sarà disputato ancora al Maradona il 25 settembre. In caso di vittoria sfida all'Olimpico di Roma per il Napoli contro la Lazio per gli ottavi di finale. Di seguito il tabellone della Coppa Italia.