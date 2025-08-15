Coppa Italia, passano anche Lecce e Genoa: avversarie e calendario
Si completa, con le due gare della sera, la prima giornata dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Eusebio Di Francesco festeggia con una vittoria il suo ritorno come allenatore a Lecce, club già guidato nel 2011. Krstovic e Kaba (su assist di Camarda) firmano infatti il 2-0 sulla Juve Stabia nei 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 e portano i giallorossi ai 16esimi di finale: affronteranno Milan o Bari. A sfidare l’Empoli sarà invece il Genoa di Vieira: Carboni, Benassai (autogol) e Stanciu valgono il 3-0 sul Lanerossi Vicenza al Ferraris. Di seguito il programma dei prossimi giorni
SABATO 16 AGOSTO
Venezia-Mantova 18.00 sul 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero
Como-Sudtirol 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
Cagliari- Virtus Entella 20.45 sul 20, telecronaca di Roberto Ciarapica
Cremonese-Palermo 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
DOMENICA 17 AGOSTO
Monza-Frosinone 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Parma-Pescara 18.30su Italia1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Cesena-Pisa 20.45 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Milan-Bari 21.15 su Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin
LUNEDÌ 18 AGOSTO
Audace Cerignola-Verona 18.00 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci
Spezia-Sampdoria 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi
Udinese-Carrarese 20.45 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà
Torino-Modena 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro