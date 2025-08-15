Coppa Italia, passano anche Lecce e Genoa: avversarie e calendario

Si completa, con le due gare della sera, la prima giornata dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Eusebio Di Francesco festeggia con una vittoria il suo ritorno come allenatore a Lecce, club già guidato nel 2011. Krstovic e Kaba (su assist di Camarda) firmano infatti il 2-0 sulla Juve Stabia nei 32esimi della Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 e portano i giallorossi ai 16esimi di finale: affronteranno Milan o Bari. A sfidare l’Empoli sarà invece il Genoa di Vieira: Carboni, Benassai (autogol) e Stanciu valgono il 3-0 sul Lanerossi Vicenza al Ferraris. Di seguito il programma dei prossimi giorni

SABATO 16 AGOSTO

Venezia-Mantova 18.00 sul 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero

Como-Sudtirol 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

Cagliari- Virtus Entella 20.45 sul 20, telecronaca di Roberto Ciarapica

Cremonese-Palermo 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

DOMENICA 17 AGOSTO

Monza-Frosinone 18.00 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà

Parma-Pescara 18.30su Italia1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Cesena-Pisa 20.45 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci

Milan-Bari 21.15 su Canale 5, telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin

LUNEDÌ 18 AGOSTO

Audace Cerignola-Verona 18.00 sul 20, telecronaca di Giovanni Marrucci

Spezia-Sampdoria 18.30 su Italia 1, telecronaca di Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Udinese-Carrarese 20.45 sul 20, telecronaca di Raffaele Pappadà

Torino-Modena 21.15 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero