Coppa Italia, Perugia a Napoli col nuovo tecnico: deciso il sostituto di Oddo

Stefano Colantuono avanza verso la panchina del Perugia. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, ci sono già gli accordi e sono stati toccati alcuni punti legati al mercato. Venerdì dovrebbe essere il giorno giusto per definire gli ultimi dettagli di una scelta fatta (e si tratta di un ritorno) con la sorprendente decisione di stamattina di procedere all’esonero di Massimo Oddo. Sarà Colantuono quindi a guidare il Perugia anche contro il Napoli. Ricordiamo che il 14 gennaio, alle ore 15, il Perugia farà visita al San Paolo per giocarsi gli ottavi di finale in gara unica.