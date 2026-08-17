Coppa Italia, il Pisa batte l'Empoli ai rigori: segna anche Rao dal dischetto
Termina sul risultato di 1-1 (4-3 d.c.r.) il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa ed Empoli, valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per decidere la sfida non bastano i tempi regolamentari, durante i quali i gol di Marras e Saporiti portano il risultato sull'1-1. Si va alla lotteria dei rigori dove ha la meglio la squadra di casa che realizza tutti i quattro tiri dal dischetto, compreso Emanuele Rao, attaccante in prestito dal Napoli, subentrato al 75esimo.
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