Tuttonapoli Con la Danimarca è un altro Rasmus! Perché Hojlund con Allegri fatica?

Hojlund segna con la Danimarca ma è a secco da tre gare col Napoli: pochi palloni in area e isolamento tra le possibili cause.

Due versioni molto diverse dello stesso attaccante. Rasmus Hojlund continua a trovare il gol con la Danimarca, con due reti nelle ultime tre presenze, mentre con il Napoli è rimasto a secco nelle ultime tre partite. In azzurro il centravanti ha segnato due volte in questo avvio di stagione, ma il problema sembra andare oltre la semplice precisione sotto porta. Hojlund appare spesso troppo isolato al centro dell’attacco, riceve pochi palloni giocabili dai compagni e soprattutto viene servito raramente dentro l’area di rigore. Complice anche il baricentro spesso basso della squadra di Allegri. Non a caso, anche le due reti realizzate finora con il Napoli sono arrivate grazie soprattutto alla sua capacità di costruirsi personalmente l’occasione.

Hojlund, perché segna con la Danimarca e fatica nel Napoli: cambia il modo di servirlo

Con la Danimarca lo scenario tattico cambia e vengono esaltate maggiormente le caratteristiche dell’ex Manchester United. Hojlund può attaccare la profondità, sfruttare la sua velocità e ricevere palloni verticali alle spalle della difesa, come dimostrato dalla rete realizzata in ripartenza contro il Portogallo. Anche sulle corsie esterne i rifornimenti sono più frequenti, permettendogli di occupare l’area e concentrarsi maggiormente sull’attacco alla porta. Nel Napoli, invece, è spesso costretto a giocare spalle alla porta o a muoversi lontano dalla zona più pericolosa per cercare palloni. Il digiuno delle ultime tre gare diventa così anche una questione tattica: per ritrovare i gol di Hojlund, Allegri dovrà trovare il modo di avvicinare la squadra al suo centravanti e servirlo con maggiore continuità negli ultimi metri.