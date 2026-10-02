Ultim'ora Italia-Francia, niente esordio dal 1' per Vergara? Mancini lo lascia fuori in rifinitura

Vergara verso la panchina contro la Francia: Mancini prova un’Italia offensiva con Kean e i fratelli Esposito.

Antonio Vergara sembra destinato a partire dalla panchina nella sfida di Nations League tra Italia e Francia. Il talento del Napoli, che fino a ieri appariva tra i principali candidati per una maglia dal primo minuto, non sarebbe stato inserito da Roberto Mancini nell’undici provato durante l’allenamento di rifinitura. Il commissario tecnico avrebbe infatti scelto una soluzione decisamente offensiva per affrontare la formazione francese.

Italia-Francia, Vergara verso la panchina: Mancini prova il tridente Kean-Esposito-Esposito

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Mancini avrebbe provato un attacco composto da Moise Kean, Pio Esposito e Sebastiano Esposito, con Pio Esposito al momento favorito su Scamacca. A centrocampo sarebbero sicuri del posto Tonali e Fagioli, mentre Barella risulterebbe leggermente avanti rispetto a Frattesi per completare il reparto.

Restano valutazioni aperte anche in difesa. Kayode dovrebbe partire a destra e Calafiori a sinistra, mentre accanto a Bastoni il ballottaggio sarebbe tra Mancini e Scalvini, con quest’ultimo favorito. Queste le indicazioni riportate da Sky Sport: “Mancini nell’allenamento di rifinitura ha provato una formazione molto offensiva, una formazione con Moise Kean, Pio Esposito in vantaggio su Scamacca e Seba Esposito lì davanti, con a centrocampo Tonali e Fagioli certi di due maglie da titolare e la terza se la giocano Barella e Frattesi con Barella leggermente in vantaggio. E in difesa l’altro dubbio: di sicuro Kayode a destra e Calafiori a sinistra, con Bastoni e uno tra Mancini e Scalvini con Scalvini in vantaggio”. La gara rappresenta il terzo appuntamento del girone di Nations League. La Francia di Zidane arriva alla sfida a punteggio pieno dopo i successi contro Turchia e Belgio, mentre l’Italia cerca continuità dopo la sconfitta all’esordio contro il Belgio e il successivo 4-1 sulla Turchia.