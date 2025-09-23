Coppa Italia, risultati ed il tabellone degli ottavi: il Napoli riceverà il Cagliari
Con la vittoria del Milan, che ha battuto 3-0 il Lecce in Coppa Italia, si sono conclusi tutti e tre gli incontri dei 16esimi in programma oggi. I rossoneri si qualificano dunque, insieme a Cagliari (che affronterà il Napoli in gara unica al Maradona) e Udinese, alla fase successiva. Di seguito i risultati ed il quadro degli ottavi:
Il programma dei 16esimi di finale
Cagliari - Frosinone 4-1
Udinese - Palermo 2-1
Milan - Lecce 3-0
Parma - Spezia, domani alle 17
Hellas Verona - Venezia, domani alle 18.30
Como - Sassuolo, domani alle 21.00
Genoa - Empoli, giovedì alle 18.30
Torino - Pisa, giovedì alle 21.00
Il programma degli ottavi di finale
Bologna - Parma/Spezia
Lazio - Milan
Juventus - Udinese
Atalanta - Genoa/Empoli
Inter - Verona/Venezia
Roma - Torino/Pisa
Napoli - Cagliari
Fiorentina - Como/Sassuolo
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Milan
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro