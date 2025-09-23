Coppa Italia, risultati ed il tabellone degli ottavi: il Napoli riceverà il Cagliari

Con la vittoria del Milan, che ha battuto 3-0 il Lecce in Coppa Italia, si sono conclusi tutti e tre gli incontri dei 16esimi in programma oggi. I rossoneri si qualificano dunque, insieme a Cagliari (che affronterà il Napoli in gara unica al Maradona) e Udinese, alla fase successiva. Di seguito i risultati ed il quadro degli ottavi:

Il programma dei 16esimi di finale

Cagliari - Frosinone 4-1

Udinese - Palermo 2-1

Milan - Lecce 3-0

Parma - Spezia, domani alle 17

Hellas Verona - Venezia, domani alle 18.30

Como - Sassuolo, domani alle 21.00

Genoa - Empoli, giovedì alle 18.30

Torino - Pisa, giovedì alle 21.00

Il programma degli ottavi di finale



Bologna - Parma/Spezia

Lazio - Milan

Juventus - Udinese

Atalanta - Genoa/Empoli



Inter - Verona/Venezia

Roma - Torino/Pisa

Napoli - Cagliari

Fiorentina - Como/Sassuolo