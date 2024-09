Coppa Italia, vincono Udinese, Sampdoria e Cesena: il tabellone

vedi letture

Udinese, Sampdoria e Cesena hanno vinto i rispettivi incontri validi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. In attesa che si giochino gli ultimi due match, Monza-Brescia e Napoli-Palermo, ecco il tabellone completo. La finale è in programma allo stadio Olimpico di Roma il 25 maggio 2025.

Ecco il quadro completo:

Sedicesimi di finale

Lecce-Sassuolo 0-2

Cagliari-Cremonese 1-0

Torino-Empoli 1-2

Pisa-Cesena 0-1

Udinese-Salernitana 3-1

Genoa-Sampdoria 6-7 (d.c.r)

Monza-Brescia giovedì 26 settembre alle 18,30

Napoli-Palermo giovedì 26 settembre alle 21

Ottavi di finale

1. Juventus-Cagliari

2. Fiorentina-Empoli

3. Bologna-vincente Monza-Brescia

4. Atalanta-Cesena

5. Milan-Sassuolo

6. Roma-Sampdoria

7. Lazio-vincente Napoli-Palermo

8. Inter-Udinese

Quarti di finale

Vincente 1-vincente 2

Vincente 3-vincente 4

Vincente 5-vincente 6

Vincente 7-vincente 8