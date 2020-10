Coronavirus, altri 3 giocatori positivi in Under21

Sono arrivati i risultati del nuovo giro di tamponi per l'Under 21 effettuato presso il CPO di Tirrenia. Da questi nuovi test sono emersi tre nuove positività tra i giocatori. Questo dunque l'esito a due giorni dalla sfida contro l'Irlanda in programma martedì prossimo alle 17. Domani comunque seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione Covid che aveva già fermato gli azzurrini che non hanno giocato il match precedente contro l'Islanda.