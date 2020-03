Coronavirus, contromisure anche in casa Napoli: le linee guida dello staff sanitario

Anche in casa Napoli ha fatto capolino l'emergenza Coronavirus. Diverse le misure cautelative che la Ssc Napoli ha consigliato ai propri giocatori per evitare il contagio: tra le tante, come riportato da Repubblica, tenersi nei limiti del possibile lontani dai luoghi chiusi e affollati: discoteche soprattutto, ma anche ristoranti, cinema e teatri.

L'altra limitazione consigliata - si legge - riguarda le visite dai parenti, in arrivo da altre zone dell'Italia più a rischio o dall'estero. Al di là delle trasferte per le partite, inoltre, tutti i componenti della squadra sono stati invitati a evitare per qualche settimana i viaggi in treno e in aereo, per limitare il pericolo del contagio.