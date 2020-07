Coronavirus, il bollettino delle 18: 229 nuovi positivi (ma prosegue il decremento) e 12 decessi

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 52.552 tamponi e individuati 229 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 13.459, 136 in meno rispetto a ieri. Nell'ultimo giorno sono morte 12 persone affette da Coronavirus per un totale di 34.926 decessi dall'inizio dell'epidemia. Si registrano, inoltre, 338 guariti. Per questo prosegue il decremento dei casi. In basso i dati.

Attualmente positivi: 13.459

Deceduti: 34.926 (+12, +0%)

Dimessi/Guariti: 193.978 (+338, +0,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 69 (-2, -2,8%)

Tamponi: 5.806.668 (+52.552)

Totale casi: 242.363 (+229, +0,1%)