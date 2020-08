Coronavirus, il bollettino delle 18: calano i contagi, incremento degli attualmente positivi

E' stato diramato poco fa il bollettino della protezione civile per l'emergenza Coronavirus. In Italia sono calati in contagi rispetto alla giornata di ieri ma sono aumento i morti, cosi come i ricoveri in terapia intensiva (+1) e l'incremento degli attualmente positivi.

Casi attuali: 13.368 (+105)

Deceduti: 35.209 (+4)

Guariti: 202.248 (+150)

Totale casi: 250.825 (+259)