Coronavirus, il bollettino delle 18: decremento casi attivi e 516 nuovi positivi, decessi e guariti in linea

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati individuati 516 nuovi positivi al coronavirus. Gli attualmente positivi sono 46.175, 1.811 in meno rispetto a ieri. Sale il numero di guariti: sono 152.844, 2.240 in più rispetto all'ultimo bollettino. Nelle ultime 24 ore sono decedute 87 persone affette da COVID-19 per un totale di 33.229 decessi dall'inizio dell'epidemia.

Nuovi casi: +516

Totali casi: 232.248

Attualmente positivi: 46.175 (-1811)

Decessi: 33.229 (+87)

Guariti: 152.844 (+2240)

Tamponi: 3.683.144

Terapia intensiva: 475 (-14)

Ricoverati con sintomi: 7094 (-285)

Isolamento domiciliare: 38.606 (-1512)