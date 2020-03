Coronavirus, il bollettino delle 18: oggi +2853 contagi e 368 morti, mai così tanti

Continua drammaticamente a salire il numero di casi per il Coronavirus, secondo i dati diffusi alle 18 dalla Protezione Civile. Le persone positive al Sars-CoV-2 sono diventate 20.603 (con un incremento rispetto a sabato di 2.853 rispetto a ieri, di cui 1587 solo in Lombardia). I deceduti salgono a 1.809 (+368 in giorno, +25%, ieri la crescita percentuale era stata del 19,8%) mentre i guariti aumentano a 2.335 (+369).

Regione per Regione

Lombardia: 13.272 (+1587)

Emilia: 3.093 (+449)

Veneto: 2.172 (+235)

Piemonte 1.111 (+238)

Marche 1.133 (+234)

Liguria 559 (+96)

Campania +333 (+61)

Toscana 781 (+151)

Sicilia 188 (+32)

Lazio 436 (+79)

Friuli-Venezia Giulia 347 (+46)

Abruzzo 137 (+25)

Puglia 230 (+64)

Umbria 143 (+36)

Bolzano 204 (+31)

Calabria 68 (+8)

Sardegna 77 (+30)

Valle d’Aosta 57 (+15)

Trento 378 (+172)

Molise 17 (-)

Basilicata 11 (+1)