Coronavirus, il bollettino nazionale: oltre 25mila contagi, +356 decessi in 24h

Sono +25.271 nuovi contagi su 147.725 tamponi in un contagio per Coronavirus. 356 (ieri 331) decessi (41.750 da inizio pandemia) e 100 terapie intensive in più (totale 2.849). Sono +1.196 ricoveri in più nel regime ordinario. Nonostante i 44mila tamponi in meno la percentuale positivi/tamponi rimane sostanzialmente stabile, dal 17,06% di ieri al 17,1 di oggi.