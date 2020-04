Coronavirus, in Usa dramma nelle case di riposo: 7mila morti e 4100 strutture coinvolte

Situazione drammatica negli Stati Uniti in particolare nelle case di riposo. Secondo il New York Times, almeno 7mila persone hanno perso la vita nelle case di riposo e l’infezione si è diffusa in più di 4.100 case di cura e strutture di lunga degenza americane. Dall’inizio di marzo le autorità americane hanno introdotto nuove linee guida, ma molte di queste misure non sono state rispettate.