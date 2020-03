Coronavirus, Maradona isolato poiché soggetto a rischio: "Giusto rifiutarsi di giocare!"

Diego Armando Maradona è un soggetto a rischio in questa pandemia di Coronavirus a causa dei problemi cardiaci avuti in passato e l'obesità che lo costringono ad una cautela maggiore. L'attuale allenatore del Gimnasia La Plata non può seguire la squadra squadra nella Copa della Superliga (che si giocherà a porte chiuse). Come riferiscono dall'Argentina, l'ex Pibe de Oro è in un'altra stanza, non frequentata dai calciatori. Ed è d'accordo con i rivali del River Plate: "Tutti sanno che le “Gallinas” non mi sono simpatiche. Ma questa volta hanno ragione a puntare i piedi e rifiutarsi di giocare".