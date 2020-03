Coronavirus, mistero 'paziente zero': virus può essere arrivato con la Fiera del Gelato di Rimini

Il virus arrivato in Italia attraverso la fiera del gelato svoltasi a Rimini dal 18 al 22 gennaio? È questa una delle ipotesi che prende piede in questi giorni per cercare di identificare il famoso 'paziente zero'. Come riportato da diversi quotidiani questa fiera, ospiteva infatti diversi padiglioni e tra questi anche i cinesi del Wuhan Huiyou Wood Products Co., Ltd, un’azienda che produce oggetti biodegradabili come cucchiaini e vassoi.

Ad aumentare i sospetti la strana coincidenza che accanto a questo padiglione ci fosse uno stand di Crema ed un'altro che ospitava un'azienda di Codogno, tra le zone più colpite dal virus.