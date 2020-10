Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo: dalle chiusure localizzate agli orari dei locali, tutte le possibili novità

In Italia i casi di Covid-19 continuano a crescere. Oggi abbiamo superato quota 5 mila, anche per questo il governo sta lavorando ad un nuovo DPCM contenente nuove misure restrittive con l'obiettivo di evitare il lockdown nazionale. Cosa potrebbe prevedere? Lo riporta, tra gli altri, Corriere.it: chiusure localizzate tempestive (quindi possibili zone rosse), stop agli eventi di massa, stretta sui trasporti e sugli orari dei locali (come già avviene in Campania), rafforzamento dello smart working fino ad arrivare persino al divieto di spostamento tra le Regioni se fosse necessario.