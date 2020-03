Coronavirus, rinviato anche l'appuntamento di Napoli per la Diamond League

La Diamond League, manifestazione composta da quattordici meeting organizzata annualmente dalla World Athletics, ha reso noto che dopo gli incontri di Doha (Qatar) e Shanghai (Cina) in programma il 17 aprile e il 16 maggio sono stati rinviati altri tre meeting. Rinviati a data da destinarsi gli eventi di Stoccolma (Svezia), Napoli (Italia) e Rabat (Marocco). Quello al San Paolo era previsto per il 28 maggio. "La decisione è stata presa in stretta collaborazione con tutte le parti interessate - si legge nella nota della Diamond League - La diffusione globale del COVID-19, le restrizioni di viaggio previste per un certo periodo di tempo e soprattutto le preoccupazioni per la sicurezza degli atleti hanno reso impossibile lo svolgimento delle competizioni. Gli organizzatori dei meeting, la Wanda Diamond League e la World Athletics continuano a impegnarsi per la stagione 2020. L'obiettivo è garantire che gli atleti possano competere al più alto livello possibile quest'anno e che i fan possano vedere le loro star preferite in azione, qualora la situazione sanitaria globale lo consenta. Stiamo lavorando intensamente con tutte le parti interessate (atleti, manager, emittenti, sponsor, autorità locali e federazioni) per sviluppare un nuovo calendario per la stagione, al servizio di atleti e tifosi".