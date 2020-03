Coronavirus spaventa anche in Spagna: la Liga annuncia le prime gare a porte chiuse

Il Coronavirus è diventato un problema serio anche in Spagna. Per questo motivo la Liga ha annunciato ufficialmente che le prossime partite del campionato si giocheranno a porte chiuse. Esattamente le prossime due giornate. Si comincia venerdì con Real Madrid-Eibar al Bernabeu e si proseguirà con Racing Santader-Lugo. Ma la stessa cosa accadrà per il derby lusitano tra Siviglia e Betis. Un modo, questo, per impedire l'espansione del virus e la diffusione del contagio. La decisione è stata presa a seguito dei rapporti forniti dal Ministro della Salute e potrebbe anche essere estesa. Novità nei prossimi giorni.