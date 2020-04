Coronavirus, splendida notizia: è nata la figlia del 'paziente uno' di Codogno

Mattia, il 'paziente uno' dell'epidemia di coronavirus, è diventato padre. Sua moglie Valentina, che come lui era stata contagiata ed era entrata in ospedale all'ottavo mese di gravidanza ma riprendendosi prima del marito, ha partorito all'ospedale Sacco di Milano la loro prima figlia, Giulia. Il 38enne di Codogno, che il 20 febbraio scorso era stato classificato come il primo contagiato in Italia, è stato dimesso dall'ospedale San Matteo di Pavia dopo molti giorni in terapia intensiva, dopo molta paura. E anche dopo molto dolore: durante il suo ricovero ha saputo della morte di suo padre, vittima del Covid-19. Lo riporta Repubblica.