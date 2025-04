Prima pagina Corriere dello Sport: "3 minuti di Milan, Inzaghi vuole il +6"

Vittoria esterna per il Milan. La squadra di Sergio Conceiçao si impone 4-0 sul campo dell'Udinese nell'anticipo del venerdì sera. Decisivo un uno-due a fine primo tempo di Leao e Pavlovic che ha spianato poi la strada per le reti nella ripresa di Theo Hernandez e Reijnders.

Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "3 minuti di Milan". "Inzaghi vuole il +6", il titolo in taglio basso in merito alla gara dell'Inter in casa contro il Cagliari. Di seguito la prima pagina integrale