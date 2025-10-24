Prima pagina

Corriere dello Sport: "Attesa Napoli: Hojlund ci prova"TuttoNapoli.net
di Fabio Tarantino

'Gasp da mani nei capelli": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Inattesa sconfitta della Roma, che in Europa League perde 2-1 all'Olimpico col Viktoria Plzen. Dovbyk e Ferguson, altro flop. Bologna da applausi: Dallinga stende la Steaua (1-2). Sorride la Fiorentina, si sveglia Dzeko: 3-0 al Rapid in Conference.

Nel weekend torna la Serie A, con un altro titolo dedicato al big match del prossimo turno: 'Attesa Napoli: Hojlund ci prova". Domani alle 18 arriva l'Inter: il danese spera di recuperare. Difesa in crisi: l'ultimo clean sheet risale al 30 agosto. Chivu, nel frattempo, cerca l'ottava vittoria consecutiva.