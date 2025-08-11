Prima pagina Corriere dello Sport: "Belga Napoli, i due leader indivisibili"

Il Corriere dello Sport apre oggi con la Juventus, celebrando il successo in amichevole contro il Borussia Dortmund. “Sa di Juve” è il titolo scelto dal quotidiano, che esalta l’esame superato grazie alla doppietta di Cambiaso (2-1 il risultato finale). Organizzazione e intensità le chiavi del match, con Tudor che applaude Yildiz e un Conceiçao già in perfetta sintonia con David. Bene anche Locatelli, mentre Thurami si è distinto per i suoi inserimenti.

Il Napoli e il legame belga

Nel taglio alto spazio al Napoli, dove spiccano i due leader indiscussi del gruppo azzurro: Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Amici sin dall’infanzia, leggende della nazionale belga, per la prima volta insieme in un club, riuniti sotto la guida di Antonio Conte. Sul fronte mercato, nuovi contatti per Miretti, mentre resta acceso il braccio di ferro con il Siviglia per Janlu.