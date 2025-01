Prima pagina Corriere dello Sport: "Champions, è Italicidio. Napoli, all in su Comuzzo"

vedi letture

"Italicidio". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Ranking, serata negativa: Thiago perde 2-0 in casa col Benfica. Può trovare Leao, che col suo Milan va ko a Zagabria. E per chi passa il pericolo è Lautaro, che fa 3 gol al Monaco. Pari per Atalanta e Bologna.

Si parla anche di mercato, con il seguente titolo: "Napoli, all in su Comuzzo". Manna presenta l'offerta per il gioiello della Fiorentina. Ultimo assalto a Garnacho: lo United chiede 55 milioni.