Prima pagina Corriere dello Sport: "Cima Conte. Il Napoli ferma l'Inter e Antonio attacca il Var"

vedi letture

"Cima Conte" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi commentando così l'1-1 del Napoli in casa dell'Inter. La sfida di San Siro finisce in parità, a McTominay risponde Calhanoglu che nel secondo tempo sbaglia il primo calcio di rigore in Serie A. Gli azzurri blindano la vetta ma Conte dopo la gara attacca il VAR: "Errore clamoroso, chi era davanti al video doveva intervenire".

Caos giallorosso - Nel taglio alto spazio alle ultime vicende romaniste con l'esonero di Ivan Juric dopo il ko contro il Bologna: "Fine di una Roma". Il sogno è Allegri ma salgono le quotazioni per un ritorno di Rudi Garcia.