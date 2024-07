Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte non molla Lukaku: contatti continui!"

vedi letture

"Conte non molla Lukaku". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sulle mosse degli azzurri che stanno tenendo vivi i contatti con il Chelsea per arrivare all'attaccante belga. Il Napoli però ha trovato l'intesa con il Torino per Alessandro Buongiorno, dato che i partenopei accontenteranno le richieste dei granata mettendo sul piatto 35 milioni di euro più 5 di bonus.

JUVENTUS - Spazio dedicato anche alla Juventus, alla ricerca di un innesto in difesa. Calafiori è sempre più vicino all'approodo all'Arsenal dunque i bianconeri stanno monitorando le situazioni legate a Kiwior e Todibo per regalare un nuovo difensore a Thiago Motta.

ROMA - Spazio dedicato anche alla Roma, che sta valutando molte opzioni riguardo l'attacco. L'ultimo nome accostato ai giallorossi è quello di Sorloth, attaccante norvegese per cui il Villarreal spara alto.