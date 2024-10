Prima pagina Corriere dello Sport: "Guida a Inter-Juventus: l'arbitro è nella bufera"

Il Corriere dello Sport carica di pressione l'arbitro Guida a pochi giorni da Inter-Juventus. Il fischietto designato per il Derby d'Italia è al centro delle polemiche per le decisioni prese durante la sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Lille: "Guida a Inter-Juventus - si legge nel titolo in prima pagina -.

La precede una lunga serie di episodi controversi e polemiche e adesso l'arbitro designato è finito nella bufera a Madrid: vademecum scomodo della sfida scudetto di domenica". Nel taglio basso si parla invece delle vittorie delle tre italiane (Roma, Lazio e Fiorentina) tra Europa e Conference League, oltre all'esonero di Mancini da ct dell'Arabia Saudita.