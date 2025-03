Prima pagina Corriere dello Sport: "Il milione di Conte: vicino un grande traguardo"

"Il milione di Conte: vicino un grande traguardo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Intervista esclusiva a Giovanni Galeone, ex allenatore, che descrive così i suoi 'figli' calcistici. "Allegri è pigro e fantasioso, Gasperini permaloso e scientifico ma parliamo di fenomeni. Il primo disse di no al PSG dove avrebbe dovuto crescere Thiago Motta. E rifiutò Chelsea, Arsenal, Manchester United e Real Madrid. Piero è nato leader, fa la fortuna dei club".

La lettera - Elkann non cita la Juve nella lettera Exor, l'anno scorso lodava Giuntoli: "Elkann 'salta' la Juve", il commento del quotidiano in prima pagina. Nella lettera gli azionisti Exor c'è la Ferrari ma manca la Juventus. Elkann cita Ferrari, Stellantis, Cnh, Philips, Clarivate e altre società minori, ma non la Juventus: non accadeva dal 2021. Quest’anno, oltre a Juventus, non sono state citate né Gedi né Iveco.