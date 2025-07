Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli aspetta Lucca. Oggi parte il ritiro"

L'apertura del Corriere dello Sport in edicola oggi non può che essere dedicata alla trattativa dell'Inter per Ademola Lookman, con l'esclusiva lanciata ieri dal quotidiano romano e confermata da più parti nelle ore successive. "Lookman vuole l'Inter - titola senza mezzi termini il Corsport -. Il club di Oaktree offre 40 milioni, l'Atalanta ne chiede 50: si tratta. Il nigeriano ha l'accordo: ostacolo Dea. Anche l'Atletico Madrid cerca Ademola, che sogna di giocare vicino a Lautaro e Thuram. Braccio di ferro con i Percassi".

Il taglio alto è invece tutto per l'impresa dell'Italia Femminile che ieri sera ha strappato il biglietto per la semifinale dell'Europeo battendo 2-1 la Norvegia con la doppietta di Cristiana Girelli ("Il cielo è azzurre. Europei Femminili: Italia immensa, vola in semifinale"), mentre di spalla trovano spazio le altre trattative che riguardano i club di Serie A: "Il Napoli aspetta Lucca" e oggi alza il sipario sulla nuova stagione con il via al ritiro.