Prima pagina Tuttosport: "Scatto Inter, Lookman dice sì. Juve, Sancho in arrivo"

La Juventus è sempre più vicina all'accordo con il Manchester United per Jadon Sancho, come assicura oggi Tuttosport nella prima pagina della sua edizione odierna. "Juve, Sancho in arrivo - si legge nel titolo principale del quotidiano torinese -. Gli agenti dell'inglese a Torino per definire gli ultimi dettagli. Ci sono gli accordi sia col giocatore sia col Manchester United, che però chiede ai bianconeri di contribuire alla buonuscita". Una trattativa che si incrocia anche con altri affari e che potrebbe portare anche all'addio di Nico Gonzelez: "Nico, ipotesi Atalanta se Lookman va all'Inter. Fra una settimana il raduno: linea morbida con Vlahovic, che si allenerà con Tudor in attesa di una soluzione", si legge ancora.

Di spalla si parla invece del Torino e della trattativa per il prolungamento di contratto di Peer Schuurs ("Rinnovo al ribasso, Schuurs non ci sta") e all'affondo dell'Inter con l'Atalanta per Ademola Lookman, che ha già aperto al trasferimento a Milano in attesa dell'offerta nerazzurra al club bergamasco ("Scatto Inter, Lookman dice sì").