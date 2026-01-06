Prima pagina

Corriere dello Sport: "Juve-Chiesa, ci siamo. Neres ci prova, il Napoli spera"

di Fabio Tarantino

"Juve-Chiesa, ci siamo. Neres ci prova, il Napoli spera" sono alcuni dei titoli che si leggono sulla prima del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'esterno può tornare in Italia dal Liverpool mentre il brasiliano già lavora per rientrare domenica con l'Inter. 

In basso si parla anche di un altro obiettivo di mercato del Napoli: "Raspa incerto, Roma in allarme". Tutto sul futuro dell'ex centravanti del Napoli chiuso ormai all'Atletico. 