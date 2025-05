Prima pagina Corriere dello Sport: "L'Inter addosso, il Napoli sbatte: Inzaghi a -1"

"L'Inter addosso". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul pareggio conquistato dal Napoli nell'ultimo turno di campionato. Gli azzurri non sono riusciti a portare a casa il bottino pieno contro il Genoa, che ha bloccato i partenopei sul 2-2 al Maradona: gol di Lukaku e Raspadori per il Napoli; Genoa bravo a sfruttare il gol di Vasquez e l'autogol di Meret.

Lo Scudetto quindi si giocherà nei prossimi 180', visto che Napoli e Inter sono divise nuovamente da un solo punto. Gli azzurri si sono portati a quota 78 mentre l'Inter ha accorciato nettamente raggiungendo i 77 punti.