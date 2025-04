Prima pagina Corriere dello Sport: "La toppa di Conte. Addio Kvara esalta il suo miracolo"

"Renking" scrive il Corriere dello Sport in apertura parlando anche degli 'effetti collaterali' ma in maniera positiva del successo interista in casa del Bayern. Tiene banco la questione ranking europeo con l'Italia che si aggrappa all'Inter per il quinto posto in Champions League. Al momento serve però la rimonta sulla Spagna.

"Napoli, la toppa di Conte" si legge di spalla. "Il rimpianto per Kvara parigino esalta il miracolo di Antonio".

"Il rientro" - Spazio poi anche alla Juventus e al futuro di Cambiaso: "Juve, l'ultimo Cambiaso", scrive il quotidiano nel taglio alto. Andrea rientra dall'infortunio, è perfetto per il nuovo modulo. Manchester City e Liverpool sono in pressing, per 40 milioni può partire in estate Bremer torna a correre e insegue il Mondiale per club di giugno.

Il retroscena - "Milan, così è saltato Paratici": i retroscena sul mancato arrivo del direttore sportivo al Milan. Nel frattempo Conceiçao prepara la prossima sfida di campionato contro l'Udinese senza il Bebote Gimenez.