Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan-Napoli: Leao c'è, Buongiorno no"

"Juve alla Coq": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Il potere a Comolli: la società bianconera è sempre più francese, con Damien promosso ad. Domani il CdA per approvare il bilancio: primo passo verso una nuova rivoluzione. Anche il prossimo presidente potrebbe arrivare dalla Francia. Nel frattempo, un ruolo in Exor per Scanavino.

Spazio in taglio alto all'Europa League, che ieri ha ripreso il suo corso. Il titolo scelto è il seguente: "La Roma migliore". Gasp da applausi, vince 2-1 a Nizza. Dopo il trionfo nel derby, i giallorossi centrano il quarto successo in 5 partite. Si tratta della prova più bella, in gol Ndicka e Mancini. Assist di Pellegrini, ancora convincente. Alle 21 il Bologna in casa dell'Aston Villa. "Milan-Napoli: Leao c'è, Buongiorno no" si legge in basso aspettando la gara di domenica sera.