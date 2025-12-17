Finalmente Lukaku: Big Rom torna ad allenarsi in gruppo a Riad
Una buona notizia arriva da Riad per il Napoli che prepara la sfida al Milan nella semifinale di Supercoppa. In questi minuti, come riferisce il nostro inviato, la squadra si sta allenando agli ordini di Antonio Conte, con una lieta novità: il ritorno in gruppo di Romelu Lukaku, tornato tra i convocati dopo la lunga assenza e che potrebbe tornare a vivere anche il terreno di gioco con uno spezzone forse in casa di un'eventuale finale.
Non si è allenato invece Mathias Olivera, fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio. Puoi seguire tutta la lunga vigilia di Napoli-Milan su RadioTuttoNapoli.net (oggi live dalle 8 alle 19 e domani addirittura fino alle 24!) o tramite le nostre app gratuite (clicca qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android)
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
